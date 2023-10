Sicurezza: McCallum (MI5), oltre ventimila cittadini britannici contattati da spie cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’MI5 sta cercando di allertare decine di migliaia di aziende del Regno Unito che sono potenzialmente a rischio, e per farlo è necessario che il servizio di sicurezza lavori a livello pubblico come mai prima d’ora, ha spiegato il direttore. McCallum ha affermato che l'MI5 ha visto sospetti agenti cinesi avvicinarsi a oltre ventimila persone nel Regno Unito tramite siti di networking professionale come LinkedIn, al fine di cercare di indurli a fornire informazioni sensibili: questa cifra fornita dal direttore dellMI5 è pari al doppio di quella riportata sinora dalla stampa britannica. Le conseguenze del furto in settori all'avanguardia come l'intelligenza artificiale non sono cruciali solo per la redditività di un'azienda, ma anche per il futuro dei Paesi occidentali, ha avvertito il capo dell'MI5. "Queste tecnologie si trovano in un momento storico in cui stanno cominciando a cambiare il nostro mondo in modi piuttosto fondamentali", ha detto McCallum. "Sappiamo che gli Stati autoritari sono concentrati sulle opportunità che queste tecnologie possono offrire loro", ha aggiunto il direttore dell'MI5 secondo cui l’intelligenza artificiale, oltre ai dati raccolti dalla Cina, potrebbe anche offrire la possibilità di interferire con la politica in modo molto più efficace. (Rel)