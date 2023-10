Ucraina: Zelensky, attacco a Zaporizhzhia nuovo esempio del terrore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I missili dei "terroristi russi" hanno colpito la città ucraina di Zaporizhzhia prendendo di mira un edificio residenziale di cinque piani. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Otto appartamenti sono stati distrutti. Ci sono feriti e morti. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono in corso. Le mie condoglianze a tutti coloro i cui parenti e amici sono morti a causa del terrore russo", ha affermato il presidente ucraino. "Lo Stato malvagio continua le sue tattiche di guerra contro i civili e il suo terrore. Ringrazio tutti coloro che non rimangono indifferenti e ci aiutano. Faremo di tutto per consegnare lo Stato terrorista alla giustizia. Il terrore russo deve perdere", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)