Sicurezza: Wray (Fbi), Cina ha fatto dello spionaggio una componente centrale della sua strategia nazionale

- La Cina ha reso lo spionaggio economico e il furto del lavoro e delle idee altrui "una componente centrale della sua strategia nazionale". Lo ha dichiarato il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Chris Wray, durante un inedito evento pubblico dei vertici dei servizi di sicurezza dell'Alleanza Five Eyes (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda) che si è tenuto in California. Lo spionaggio della Cina, ha avvertito Wray, "avviene a spese degli innovatori in tutti e cinque i nostri Paesi", e questa minaccia "non ha fatto che crescere e diventare più pericolosa e insidiosa negli ultimi anni". Wray ha affermato che ci sono più di 2.000 indagini correnti dell'Fbi legate alla Cina, e che l'agenzia investigativa statunitense arriva ad aprire un nuovo caso riguardante la prima potenza asiatica ogni 12 ore. I capi della sicurezza dell'Alleanza Five Eyes sono apparsi insieme per la prima volta proprio per mettere in guardia in merito al furto di innovazione tecnologica da parte della Cina. (segue) (Was)