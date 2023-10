Sicurezza: Wray (Fbi), Cina ha fatto dello spionaggio una componente centrale della sua strategia nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le nazioni spiano", ha riconosciuto nel corso dell'evento Mike Burgess, capo del servizio di sicurezza dell'Australia, "ma il comportamento di cui stiamo parlando va ben oltre lo spionaggio tradizionale". Il funzionario ha sostenuto che la portata delle attività di spionaggio e furto intellettuale riconducibili alla Cina non abbia precedenti nella storia umana, e che per tale ragione debba essere denunciata con forza. I capi della sicurezza hanno sostenuto che sarebbe irrealistico e dannoso separare le economie occidentali dalla prima potenza asiatica, e hanno evidenziato che per tale ragione la priorità è piuttosto di individuare e proteggere le aree sensibili. L'incontro dei capi delle agenzia investigative è coinciso col lancio di nuove linee guida per estendere la portata dei contatti dei servizi di sicurezza. L'incontro si è svolto all'ombra degli eventi in Medio Oriente e delle preoccupazioni per un aumento della radicalizzazione e delle minacce interne. "Possiamo concentrarci su più di una cosa alla volta", ha affermato il Direttore dell'Fbi, descrivendo la minaccia della Cina come "esistenziale". (Was)