Medio Oriente: ministero Esteri russo, attacco contro ospedale a Gaza è un atto disumano

- La Russia classifica l'attacco a un ospedale nella Striscia di Gaza come un crimine e un atto di disumanità. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente "Radio Sputnik". "Naturalmente classifichiamo un atto del genere come un crimine, come un atto di disumanità", ha detto Zakharova. La portavoce ha aggiunto che la situazione in Medio Oriente si sta sviluppando in modo drammatico e sta guadagnando uno slancio mostruoso. "È tutto diretto da Washington e Londra", ha aggiunto Zakharova. "Ovviamente ora vediamo i tentativi di scaricare le responsabilità: se dietro questo tentativo ci sono intenzioni serie, non solo parole, ma intenzioni serie per dimostrare la propria estraneità, la propria innocenza, allora non bisogna fare solo commenti sui media e sui media social network, ma bisogna fornire i fatti", ha detto la portavoce rivolgendosi alle autorità di Israele. "Per favore, siate così gentili da fornire immagini satellitari, e sarebbe bello se lo facessero i partner statunitensi, che testimonierebbero l'intera geografia dei voli, con tutti i dettagli che avevano a disposizione in quel momento. Penso che questo sarà un passo serio e importante per giustificarsi", ha detto Zakharova.(Rum)