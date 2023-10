Medio Oriente: il Libano condanna la distruzione dell’ospedale battista a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha condannato duramente “il crimine di guerra odioso” della distruzione dell’ospedale battista Al Ahli, a Gaza, “che ha causato la morte e il ferimento di centinaia di civili palestinesi”. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dal ministero degli Esteri e degli Espatriati del Libano. “Ancora una volta, Israele viola il diritto internazionale e commette un crimine di guerra contro l’umanità, contro un popolo assediato, massacrato e deliberatamente sterminato”, si legge ancora nel comunicato. Beirut, pertanto, “ha lanciato un nuovo appello per un intervento immediato della comunità internazionale, affinché ponga fine ai massacri e ai bombardamenti israeliani e consenta l’invio di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Inoltre, il primo ministro uscente, Najib Miwati, ha pubblicato un “memorandum”, ieri, nel quale ha annunciato per oggi una giornata di lutto nazionale per le vittime “dei massacri e dagli attacchi israeliani”, di cui l’ultimo è quello che “ha colpito civili indifesi nell’ospedale battista Al Ahli a Gaza, che rappresenta una vergogna nella storia dell’umanità”. Di conseguenza, le bandiere del Paese dei cedri saranno a mezz’asta su tutti gli edifici governativi, nazionali e locali, in segno di lutto, mentre i palinsesti delle emittenti radiofoniche e televisive sono stati modificati “in funzione di questo evento”. (Lib)