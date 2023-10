Sardegna: reati fallimentari, societari e tributari, arrestati 2 imprenditori e loro prestanome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due imprenditori, rispettivamente di 73 e 61 anni, e un loro presunto prestanome di 56 anni, sono stati arrestati e condotti in carcere in esecuzione di misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari. La loro attività, oggetto di una verifica fiscale nel 2018, è stata messa sotto accusa per un sistematico omesso versamento delle imposte dovute all'Erario per oltre 3 milioni di euro e il presunto mancato ripianamento di mutui bancari per circa 2,8 milioni di euro, oltre a ipotesi di debiti non onorati verso altri soggetti.Questi imprenditori erano alla guida di una società operante nel settore alberghiero e della ristorazione con sede legale a Villasimius e sede amministrativa a Sassari. L'indagine ha rivelato che questa pratica illecita era stata perpetuata almeno dal 2008 attraverso una rete di circa trenta società, alcune delle quali sarebbero state costantemente create, svuotate e destinate al fallimento. I presunti "prestanome" avrebbero avuto un ruolo cruciale in questo sistema, come confermato da scritture private rinvenute durante le perquisizioni. Queste documentazioni attestavano che le quote possedute dai prestanome erano effettivamente di proprietà esclusiva degli imprenditori, ai quali dovevano essere intestate "a loro semplice richiesta, senza che nulla mi sia dovuto". (segue) (Rsc)