Sardegna: reati fallimentari, societari e tributari, arrestati 2 imprenditori e loro prestanome (2)

- Tra i prestanome figurerebbero anche i due figli di uno degli imprenditori, che sono stati deferiti alle autorità giudiziarie. Le indagini hanno portato all'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, falso in bilancio con mancato pagamento delle imposte e turbata libertà degli incanti. Quest'ultimo reato è stato contestato poiché sembra che gli imprenditori abbiano partecipato indebitamente a aste giudiziarie con l'intento di riacquistare beni precedentemente espropriati da loro stessi. Tra gli affari sottoposti all'attenzione degli investigatori, vi è la vicenda del "Teatro De Candia" di Ozieri, acquistato nel 2001 attraverso un mutuo regionale di oltre mezzo milione di euro, che non è stato onorato. L'immobile è stato venduto all'asta, ma è risultato aggiudicatario sempre uno degli stessi imprenditori, il che sembra essere stato un tentativo di reimpiegare il bene in operazioni illecite. Alcuni altri affari sospetti che hanno attirato l'attenzione delle autorità includono la costituzione di una società di assicurazioni che ha omesso di versare premi per un importo superiore a un milione di euro e una transazione di locazione con un importante player europeo nel settore turistico, che è stata acquisita a un prezzo irrisorio da una società creata appositamente dagli stessi soggetti. L'evasione fiscale complessiva ammonta a diversi milioni di euro, e somme ingenti sono state sottratte agli assetti societari. Date le preoccupazioni di reiterazione del reato, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso misure cautelari personali e ha disposto il sequestro preventivo di diversi immobili, tra cui il "Teatro De Candia" di Ozieri, appartamenti a Cagliari e Villasimius e terreni in varie località della provincia di Cagliari. (Rsc)