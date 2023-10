Cina-Russia: Cremlino, colloqui Xi-Putin proseguono a pranzo, poi ci sarà un tea party

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno proseguito i loro negoziati durante il pranzo, poi ci sarà un tea party in cui si parleranno faccia a faccia in formato ristretto. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il ​​portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov. "I negoziati alla presenza delle delegazioni sono ormai finiti. Adesso c'è un pranzo in formato ristretto, dopo il quale ci sarà un tea party in cui proseguiranno i colloqqui faccia a faccia", ha detto Peskov. In precedenza, i leader dei due Paesi hanno portato avanti dei colloqui con la partecipazione delle delegazioni: la conversazione è durata circa un'ora e mezza. (Rum)