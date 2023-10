Corea del Sud: partito di governo istituirà comitato per il rinnovamento dopo la sconfitta elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del potere dei nazionali (Ppp), formazione politica del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, intende inaugurare la prossima settimana un comitato per il rinnovamento, incaricato di affrontare le cause strutturali della sconfitta rimediata all’elezione parlamentare suppletiva della scorsa settimana. Il deputato Kim Gi-hyeon, leader del partito, ha illustrato il piano durante un incontro con i vertici del Ppp, nel tentativo di recuperare consensi prima delle elezioni generali del prossimo aprile. “Non siamo ancora al punto da poter specificare chi sia il candidato più indicato per guidare il comitato di rinnovamento”, ha puntualizzato il portavoce del partito, Yoon Hee-seok, aggiungendo che le nomine dovrebbero essere presentate nel fine settimana. (segue) (Git)