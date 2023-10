Eurasia: Putin, Iniziativa Belt and Road cinese in sintonia con posizioni Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iniziativa Belt and Road promossa dalla Cina è in sintonia con le idee russe sulla formazione di un grande spazio eurasiatico in grado di collegare vari processi di integrazione, tra cui l’Unione economica eurasiatica (Uee). Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al forum sull'Iniziativa Belt and Road in corso a Pechino. "L'iniziativa Belt and Road si adatta bene ai processi di integrazione che si stanno sviluppando in varie regioni. È anche in sintonia con le idee russe sulla creazione di un circuito di integrazione in cui la libertà di commercio, investimenti e lavoro dovrebbe essere pienamente garantita”, ha affermato Putin. “È in sintonia con la nostra ben nota proposta di formare un grande spazio eurasiatico, inteso come spazio di cooperazione e interazione fra persone che la pensano allo stesso modo, dove saranno collegati una varietà di processi di integrazione: Iniziativa Belt and Road, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) e l'Unione economica eurasiatica (Uee), un'alleanza che la Russia sta sviluppando con successo insieme ai suoi partner nello spazio post sovietico", ha aggiunto Putin. (Rum)