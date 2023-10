Kazakhstan: emiratina Terminals Holding ammodernerà aeroporto di Astana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenendo conto dei lavori preparatori e della breve stagione di costruzione della capitale, la ricostruzione delle infrastrutture terrestri dovrebbe iniziare il prossimo anno", si legge nel comunicato. Inoltre verrà realizzato un piano aziendale a lungo termine per lo sviluppo dell’aeroporto, tenendo conto dell’equilibrio degli interessi dello Stato e della società privata, che fungerà da base per i futuri investimenti. Il gruppo Terminals Holding è un'impresa aeronautica in rapida crescita che serve clienti nei mercati dell'Asia e dell'Africa ed è anche associato alla grande società portuale e industriale Abu Dhabi Ports. (Res)