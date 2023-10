Cina: Xi delinea nuovo piano d'azione per lo sviluppo della Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare un corridoio logistico tra l'Asia e l'Europa, aumentare i finanziamenti, abbattere le barriere commerciali incrementando gli accordi di libero scambio, incentivare lo sviluppo verde e quello dell'intelligenza artificiale. Questi i punti del piano d'azione per lo sviluppo della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) delineato oggi dal presidente della Cina, Xi Jinping, nel discorso d'apertura al terzo forum dedicato all'iniziativa. Dopo aver illustrato i risultati ottenuti dalla Bri negli ultimi dieci anni, Xi ha annunciato l'intenzione di promuovere l'apertura dell'economia globale firmando ulteriori accordi di libero scambio, abbattere le restrizioni agli investimenti esteri nel comparto manifatturiero cinese ed incentivare il commercio elettronico lungo la nuova Via della seta. Per promuovere la riforma delle imprese statali e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, Pechino convocherà a cadenza annuale una fiera digitale. Ulteriori impegni saranno assunti anche dalla Banca di sviluppo cinese e dalla Export-Import Bank, che istituiranno rispettivamente una finestra di finanziamento da 47,8 miliardi di dollari per sostenere "progetti piccoli ma funzionali". Altri 11 miliardi di dollari andranno a beneficio di ulteriori iniziative Bri. Nei prossimi cinque anni, la Cina lavorerà inoltre per innalzare il commercio di beni e servizi rispettivamente a 32 mila miliardi e cinquemila miliardi di dollari, senza trascurare la promozione dello sviluppo verde. Nell'ambito del suo intervento, Xi ha inoltre annunciato piani per incentivare il turismo e l'istituzione di un segretariato per i futuri forum dedicati alla Nuova via della seta. (segue) (Cip)