Cina: Xi delinea nuovo piano d'azione per lo sviluppo della Nuova via della seta (2)

- Negli ultimi dieci anni oltre 150 Paesi hanno aderito all'iniziativa, che ha "conferito slancio all'economia mondiale creando una nuova piattaforma per la cooperazione internazionale", ha ricordato il presidente cinese, osservando come la creazione di corridoio economici, reti infrastrutturali e collegamenti ferroviari, aerei e marittimi abbia sin qui garantito una circolazione "efficace" di beni, capitali, tecnologia e personale. "I progetti sostenibili d'alta qualità sono stati il principio guida del programma", ha aggiunto, soffermandosi anche sui risultati raggiunti in ambito energetico e sanitario nei Paesi in via di sviluppo. Notando come il mercato cinese sia sempre più interconnesso a quello globale, Xi ha annunciato ulteriori sforzi per l'apertura della nuova Via della seta, ribadendo ferma opposizione allo scontro tra blocchi. La Cina contesta le sanzioni unilaterali, il disaccoppiamento e la coercizione economica, ha aggiunto a tal proposito, invitando i Paesi a cooperare per perseguire i loro obiettivi. Il leader cinese non ha risparmiato un velato attacco agli Stati Uniti, affermando che "considerare lo sviluppo altrui come una minaccia e l’interdipendenza economica come un rischio non garantirà una vita migliore e uno sviluppo più rapido". (Cip)