Infrastrutture: Putin, lavoriamo a linee ferroviarie con Mongolia e Cina

- La Russia, insieme a partner stranieri, sta lavorando alla costruzione di linee ferroviarie dalla Siberia verso la Mongolia, la Cina e i porti del Pacifico. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al forum sull'Iniziativa Belt and Road in corso a Pechino. "Stiamo lavorando con partner stranieri per costruire linee ferroviarie dalla Siberia centrale in direzione sud, verso la Cina, la Mongolia, i porti dell'Oceano Indiano e del Pacifico", ha detto Putin, che poi ha parlati degli altri piani per creare nuove rotte e sviluppare le infrastrutture di trasporto russe. Nella parte europea del Paese, si sta realizzando un corridoio internazionale nord-sud, che collega i porti russi nel Baltico e nell'Artico con quelli sulle coste del Golfo Persico e dell'Oceano Indiano. Un altro asse di trasporto da nord a sud passerà attraverso la regione degli Urali in Russia e Siberia, ha aggiunto il presidente russo. "Gli elementi chiave sono la modernizzazione della sezione centrale della Ferrovia transiberiana, compresa la ferrovia della Siberia occidentale sul territorio delle nostre regioni: Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk, il Territorio dell'Altaj, tutte regioni della Siberia russa”, ha precisato Putin. (segue) (Rum)