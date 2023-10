Infrastrutture: Putin, lavoriamo a linee ferroviarie con Mongolia e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo ha menzionato anche la costruzione della cosiddetta rotta del Mare del Nord, un'altra linea ferroviaria con accesso ai porti dell'Oceano Artico e della penisola di Jamal nel nord del territorio di Krasnojarsk. Il presidente ha parlato inoltre dei piani per creare una nuova ferrovia della Siberia settentrionale dal Circondario autonomo di Chanty-Mansijsk fino al collegamento con la più grande rete ferroviaria: la Ferrovia transiberiana e la linea principale Baikal-Amur. In Estremo Oriente è prevista la creazione di un altro corridoio dall'Artico al sud della Russia. Secondo Putin, sono in fase di costruzione anche sezioni di questa rotta: una linea ferroviaria che collegherà la Baikal-Amur alla Yakutia, i ponti sui fiumi Lena e Amur, la Ferrovia del Pacifico, la modernizzazione delle autostrade, la creazione di terminali in acque profonde nella sezione orientale della rotta del Mare del Nord. “Tutti questi corridoi di trasporto da nord a sud nella parte europea della Russia, in Siberia, in Estremo Oriente aprono l’opportunità di collegare e integrare direttamente la rotta del Mare del Nord con i grandi hub logistici nel sud del nostro continente, sulla costa degli oceani Indiano e Pacifico”, ha affermato il presidente russo. (Rum)