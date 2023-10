Africa: premier etiope, continente sta diventando potenza economica, politica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa sta realizzando il suo potenziale e le sue capacità: il continente, un tempo messo da parte, sta sfruttando il suo dividendo demografico e le sue risorse naturali per diventare una potenza economica, politica e sociale. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed nel suo intervento all'Iniziativa Belt and Road in corso a Pechino. Il continente africano ha sofferto particolarmente le conseguenze della crisi climatica e dei conflitti in altre parti del mondo, ha dichiarato Ahmed. "Non possiamo essere osservatori inattivi in consessi internazionali che riguardano il benessere comune", ha aggiunto il premier etiope. (Cip)