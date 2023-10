© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato l'incontro bilaterale fra i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, a Pechino. Lo riferisce l'emittente televisiva statale cinese "Cctv". I due capi di Stato si stanno incontrando in seguito alla partecipazione di Putin al forum dell'Iniziativa Belt and Road (la Nuova via della Seta) che si è tenuto nella capitale cinese. (Cip)