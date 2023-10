Svezia-Estonia: danneggiato cavo telecomunicazioni nel Mar Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cavo di telecomunicazioni del Mar Baltico che collega Svezia ed Estonia è stato danneggiato più o meno nello stesso momento in cui il gasdotto Balticconnector e un analogo cavo di collegamento che ne segue il percorso sono stati danneggiati all'inizio del mese di ottobre. Lo ha riferito il ministro della Protezione civile svedese specificando che, nonostante i danni, il cavo rimane operativo. Il danno al cavo svedese-estone è stato identificato al di fuori delle acque territoriali e della zona economica esclusiva della Svezia, ha detto il ministro della Protezione civile Carl-Oskar Bohlin. "Non possiamo dire al momento cosa abbia causato questo danno", ha detto Bohlin nel corso di una conferenza stampa. "Ma quello che possiamo dire è che questo danno è avvenuto in un momento simile e in prossimità fisica (...) al danno precedentemente segnalato al gasdotto e al cavo di telecomunicazioni tra l'Estonia e la Finlandia". (Sts)