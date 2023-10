Finlandia-Estonia: Helsinki, navi russa e Hong Kong avvistate vicino al Balticconnector

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi battenti bandiera russa e di Hong Kong stavano navigando in prossimità del gasdotto Balticconnector, che collega Finlandia ed Estonia, nel momento in cui l'infrastruttura è stata danneggiata. Lo ha riferito il commissario Risto Lohi dell'Ufficio nazionale investigativo della polizia finlandese. "Le navi presenti nella zona al momento dell’incidente sono state accertate da fonti pubbliche. Le indagini si sono concentrate su diverse navi, come la Newnew Polarbear (battente bandiera di Hong Kong) e la Sevmorput (battente bandiera russa), ma anche su altre che, secondo i dati, si trovavano nella zona al momento del danno subito dal gasdotto", ha spiegato Lohi. "Oltre ai movimenti delle navi, in collaborazione con le autorità di altri Paesi vengono esaminati anche le loro attività precedenti", ha affermato il commissario. Il Balticconnector è un gasdotto che transita lungo il fondo del Golfo di Finlandia lungo circa 80 chilometri tra Inkoo, in Finlandia, e Paldiski, in Estonia. Entrambi i Paesi dispongono di stazioni di compressione e reti di trasporto del gas onshore che collegano il gasdotto alla rete di trasporto nazionali. Il Balticconnector è stato inaugurato a dicembre del 2019.(Sts)