Singapore: riciclaggio denaro, Autorità monetaria effettuerà un'ispezione presso Credit Suisse

- L’Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha pianificato di condurre un'ispezione in loco di una filiale locale di Credit Suisse per determinare se abbia gestito correttamente il monitoraggio dei clienti facoltosi, dopo che almeno uno dei suoi clienti è stato accusato di riciclaggio di denaro. Funzionari del regolatore finanziario di Singapore esamineranno documenti e interrogheranno il personale di Credit Suisse e di altre banche entro le prossime settimane, secondo quanto riportato da “Bloomberg News”, che cita fonti informate sulla situazione. La polizia di Singapore ha arrestato lo scorso agosto 10 cittadini stranieri nell’ambito di indagini su un vasto caso di presunto riciclaggio di denaro, con beni per un valore di 2,8 miliardi di dollari di Singapore (2 miliardi di dollari) sequestrati.(Fim)