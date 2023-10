Usa-Cina: Washington denuncia condotta pericolosa delle forze aeree di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver orchestrato una campagna "organizzata" di manovre pericolose e provocatorie delle forze aeree contro velivoli militari statunitensi in volo nello spazio aereo internazionale, avvertendo che tali azioni potrebbero scatenare conflitti involontari tra le due potenze. Ely Ratner, sottosegretario alla Difesa Usa per gli affari di sicurezza indo-pacifici, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che le tattiche aggressive dei caccia cinesi hanno messo più volte in pericolo aerei statunitensi che sorvolavano le regioni del Mar Cinese Orientale e Meridionale, e ha aggiunto che il Pentagono ha registrato più di 180 incidenti del genere dal 2021, "più che nei dieci anni precedenti", ha sottolineato il funzionario. "Si tratta di quasi 200 casi in cui gli operatori cinesi hanno (...) rilasciato chaff (contromisure radar) o sparato bengala o si sono avvicinati troppo rapidamente o spinti troppo vicino agli aerei statunitensi", ha dichiarato il funzionario. (segue) (Was)