Usa-Cina: Washington denuncia condotta pericolosa delle forze aeree di Pechino (2)

- “Questo tipo di comportamento operativo può causare incidenti, e pericolosi incidenti possono portare a conflitti involontari", ha dichiarato Ratner, aggiungendo che il conteggio degli incidenti, registrato dall'autunno del 2021, aumenta a quasi 300 quando sono inclusi gli alleati degli Stati Uniti. Ratner ha sostenuto che da parte di Pechino sia in corso una campagna internazionale "per mettere in atto questi comportamenti rischiosi al fine di forzare un cambiamento nell'attività operativa legale degli Stati Uniti". Gli Stati Uniti, ha però avvertito Ratner, non cederanno alle pressioni: “Continueremo a volare, navigare e operare in modo sicuro e responsabile, ovunque la legge internazionale lo permetta", ha detto il funzionario. La conferenza stampa di ieri segue precedenti avvertimenti dalla Casa Bianca in merito alla crescente aggressività delle forze armate cinesi nell’Indo-Pacifico, e in particolare nei Mari cinesi Orientale e Meridionale, teatri di rivendicazioni territoriali della Cina. (segue) (Was)