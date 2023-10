Cina-Russia: Putin, fatturato commerciale supererà 200 miliardi di dollari entro fine anno solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina supereranno il livello di 200 miliardi di dollari di fatturato commerciale entro la fine dell’anno solare. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping in corso a Pechino. "Avete appena menzionato il nostro obiettivo di raggiungere 200 miliardi di fatturato commerciale quest'anno. Ora, se osserviamo anno per anno, lo abbiamo analizzato ieri sera, è già stata raggiunta quota 200 miliardi. E per l'anno solare, questo limite sarà sicuramente superato", ha detto Putin. (Rum)