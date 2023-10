Usa: Camera verso seconda votazione in giornata per confermare Jordan alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si sta preparando ad una nuova votazione in giornata per confermare la nomina di Jim Jordan alla presidenza, dopo che il deputato repubblicano non è riuscito a raccogliere i 217 consensi necessari per confermare la sua candidatura in aula. Uno dei suoi portavoce, Russel Dye, ha affermato che alla Camera “serve al più presto un presidente: una seconda votazione è attesa per la giornata di oggi”. Durante la prima votazione odierna, Jordan ha ottenuto solo 200 voti, non riuscendo a confermare la sua nomina.(Was)