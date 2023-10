Lazio: da giunta ok piano rientro disavanzo da 170 milioni, no aumento tasse e biglietto Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, è stato inoltre deciso di dare copertura ad ulteriori 106 milioni di disavanzo riguardanti osservazioni della Corte dei Conti su Tor Vergata e su contenziosi con le Province riguardo la legge Delrio. Le coperture approvate ammontano quindi in totale a 273 milioni di euro. Di questi 50 milioni provengono dall’extra gettito sanitario che il Mef ha svincolato e che potranno essere utilizzati per coprire parte del disavanzo. Altri fondi, invece, saranno recuperati da Lazio Innova e da tagli di Bilancio per complessivi 37 milioni di euro dei quali 17 milioni relativi al Tpl che però saranno recuperati in parte grazie a una quota maggiore destinata al Lazio prevista nella ripartizione del Fondo nazionale trasporti da parte del Governo nazionale. La Regione Lazio fa sapere che è stato scongiurato l'aumento del biglietto Atac a Roma e, in generale, per i trasporti del Lazio. (segue) (Rer)