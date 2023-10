© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire acqua a Gaza è essenziale. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario svoltosi in remoto per affrontare la crisi in Medio Oriente. "Stiamo spiegando alle autorità israeliane che fornire acqua a Gaza è essenziale. Questo è un diritto umano fondamentale", ha detto. (Beb)