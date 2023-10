Medio Oriente: von der Leyen, nessun fondo Ue andato a organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto di non essere a conoscenza di fondi europei destinati ai territori palestinesi che sono andati a organizzazioni terroristiche. "Sulla questione più ampia del sostegno finanziario e dell'aiuto allo sviluppo per la Palestina, non sono a conoscenza di finanziamenti comunitari che sono andati a organizzazioni terroristiche", ha detto. "Per questo stiamo conducendo una revisione interna e ci coordineremo con gli Stati membri che effettuano le proprie valutazioni sul più ampio contesto regionale", ha concluso. (Beb)