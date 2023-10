Medio Oriente: Russia ed Emirati Arabi Uniti sollecitano riunione d'urgenza Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e gli Emirati Arabi Uniti hanno sollecitato per mercoledì, una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente, e in particolare sulla distruzione dell'ospedale Al Ahli, nel nord della Striscia di Gaza, causa della morte di centinaia di persone. Lo riferisce il vice ambasciatore della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitri Poliansky, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Telegram. (Was)