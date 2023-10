Usa: Casa Bianca chiederà al Congresso 100 miliardi per aiuti a Israele e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca si sta preparando a chiedere al Congresso di approvare un pacchetto da 100 miliardi di dollari per finanziare gli aiuti militari ad Israele e all’Ucraina. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la proposta includerebbe anche fondi per finanziare il rafforzamento della sicurezza dei confini e l’assistenza militare ad alcuni Paesi della regione indopacifica, tra cui Taiwan. Le fonti hanno precisato che si sta ancora lavorando ad un testo finale, che dovrebbe essere inviato al Congresso nei prossimi giorni. (Was)