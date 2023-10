Brasile: commissione d’inchiesta chiede incriminazione di Bolsonaro per colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto finale della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sull'invasione delle sedi di parlamento, presidenza e Corte suprema del Brasile dello scorso 8 gennaio da parte di sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro, chiede l'incriminazione dell'ex capo dello Stato per aver organizzato il tentativo di colpo di Stato messo in atto all'inizio del mandato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Nel corso della lettura del documento che segna la fine dei lavori della commissione parlamentare, la relatrice, senatrice Eliziane Gama, ha chiesto che la giustizia ordinaria avvii procedimenti giudiziari contro Bolsonaro per quattro reati: associazione per delinquere, violenza politica, abolizione violenta dello Stato di diritto democratico e colpo di Stato. In caso di condanna la pena può arrivare a 29 anni. (segue) (Brb)