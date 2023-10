Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al commercio, all’artigianato, all’industria e internazionalizzazione, Roberta Angelilli, interviene al Convegno “Il Pnrr e la rivoluzione del Sistema Sanitario Nazionale. MedTech, Industria e Salute bene comune: da spesa ad investimento per lo sviluppo sociale ed economico” che si svolge nell’ambito di Welfair 2023 – La Fiera del fare Sanità. Roma, Nuova Fiera di Roma, sala Flavia, via Portuense 1645 (ore 11)- L'assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli enti locali, Luisa Regimenti, interviene al Bra Day, la Giornata dedicata alla sensibilizzazione verso la ricostruzione mammaria post-oncologica. Roma, Policlinico Gemelli, Aula MediCinema (ore 11:30)- L’assessore al Bilancio, all’agricoltura, alla programmazione economica, alla caccia e pesca, ai parchi e foreste, Giancarlo Righini, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del video sul “Turismo dell’Olio delle città dell’Olio del Lazio”. Roma, Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 17) (segue) (Rer)