Israele: allarme all'aeroporto di Tel Aviv, Scholz deve lasciare il suo volo

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dovuto lasciare il suo volo di Stato, pronto al decollo dall'aeroporto di Tel Aviv con destinazione Il Cairo, a causa di un allarme aereo che ha interessato il principale scalo di Israele. Come riferisce il quotidiano “Bild”, poco dopo sono state avvertite le esplosioni dei razzi lanciati dal movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico e intercettati dalla contraerea israeliana. Il capo del governo federale proseguirà la visita odierna in Israele con un tappa al Cairo per incontrare il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi. Al centro dei colloqui, il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, la liberazione degli ostaggi detenuti dal gruppo che controlla la Striscia di Gaza e l'impegno per impedire che la crisi in Medio Oriente provochi una conflagrazione generale nella regione. (Geb)