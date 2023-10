Argentina: Settimana della lingua italiana nel mondo, eventi dedicati a Italo Calvino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XXIII edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, dal titolo “L’italiano e la sostenibilità", l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires e l’Istituto Italiano di cultura di Buenos AIres, “sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica”, organizzeranno un ciclo di eventi dedicato a Italo Calvino, “autore dal visionario pensiero ecologista”. Lo rende noto un comunicato dell'Istituto Italiano di cultura di Buenos Aires. “Si terranno due giornate di conferenze in lingua italiana e uno spettacolo ideato e interpretato da Mike Amigorena, che reciterà frammenti delle opere dell'autore italiano in spagnolo, con l'accompagnamento musicale del pianista Alejandro Franov”, spiega l’Istituto. (segue) (Abu)