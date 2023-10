Medio Oriente: Pentagono, militari inviati nella regione sono in allerta ma senza missioni specifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 26ma unità di risposta rapida del Corpo dei Marines, che gli Stati Uniti hanno inviato a largo delle coste israeliane per mostrare il sostegno nei confronti di Israele, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso da Hamas, sono “in stato di allerta, ma al momento non hanno ricevuto incarichi specifici”. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Non hanno ricevuto incarichi specifici per il momento: si trovano lì per essere pronte in caso di bisogno”, ha detto. (Was)