Medio Oriente: Forze difesa israeliane, ospedale Gaza colpito da missile lanciato contro Israele

- È stato un missile lanciato dalla "jihad islamica palestinese" (Pij) e diretto contro Israele a colpire, probabilmente per errore l'ospedale Al Ahli, nel nord della Striscia di Gaza, causando la morte di centinaia di persone. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) in una nota elaborata sulla base di informazioni di intelligence. "Da un'analisi dei sistemi operativi dell'Idf" si evince che "è stato effettuato un lancio di razzi contro Israele", si legge in una nota. I razzi "passavano nelle vicinanze dell'ospedale", finendo per colpirlo. "Secondo le informazioni dell'intelligence, provenienti da diverse fonti in nostro possesso, la Pij responsabile del lancio del razzo, che ha colpito l'ospedale", aggiunge l'Idf.(Res)