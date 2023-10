Ucraina: von der Leyen, non ci distrarranno da sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non si dividerà nel sostegno ai suoi partner e continuerà a supportare l'Ucraina per tutto il tempo necessario. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario, svoltosi in videoconferenza e convocato per affrontare la crisi in Medio Oriente. "Alcuni credono che possano distrarci dal sostenere l'Ucraina e che dobbiamo scegliere chi sostenere. Dimostreremo loro che si sbagliano", ha detto von der Leyen. "Siamo al fianco dei nostri amici in quel momento del bisogno e per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. "È importante che la nostra proposta per la revisione del Quadro finanziario pluriennale venga portata avanti", ha aggiunto riferendosi alla revisione del bilancio intermedio europeo che dare modo di sbloccare ulteriori fondi per l'Ucraina. "Stiamo lavorando a un grande sostegno per l'Ucraina, perché sappiamo che stanno lottando per i nostri valori. Li sosterrenmo per tutto il tempo necessario", ha concluso. (Beb)