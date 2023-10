Medio Oriente: Netanyahu, distruzione ospedale è opera dei "barbari terroristi di Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco all'ospedale Al Ahli, causa della morte di centinaia di persone, non è stato opera dell'esercito di Israele ma "dei barbari terroristi di Gaza". Lo detto il primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, commentando l'esplosione dell'ospedale situato nel nord della Striscia di Gaza. "Il mondo intero dovrebbe saperlo: sono stati i barbari terroristi di Gaza ad attaccare l’ospedale di Gaza, e non le Forze israeliane di difesa (Idf). Coloro che hanno brutalmente ucciso i nostri figli uccidono anche i propri figli", ha scritto Netanyahu in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Res)