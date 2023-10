© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si recherà in visita in Egitto nella giornata di giovedì 19 ottobre, per incontrare il presidente Abdel Fattah Al Sisi e la leadership del Paese. Lo ha annunciato il suo ufficio in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Guterres, inoltre, parlerà alla conferenza internazionale organizzata dal Cairo per sabato 21 ottobre. (Was)