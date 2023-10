Usa: assalto al Congresso, Trump fa ricorso contro le restrizioni imposte dal tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto ricorso in appello contro il divieto imposto dalla giudice Tanya Chutkan alla sua possibilità di rilasciare dichiarazioni pubbliche in merito ai funzionari del tribunale e ai testimoni coinvolti nel processo relativo all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Trump, che oggi ha partecipato ad una nuova udienza a New York nel quadro di un processo separato, che lo vede accusato di frode, ha affermato che la giudice “mi ha tolto il diritto di parola: stanno cercando di incastrarmi”. L’ex presidente ha ricordato di essere candidato alla Casa Bianca nel 2024, e “mi stanno impedendo di parlare”. (Was)