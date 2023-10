Medio Oriente: Giordania cancella il summit su Gaza con Biden e Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Giordania hanno cancellato il summit con i leader di Stati Uniti, Egitto e Autorità nazionale palestinese (Anp) sulla guerra nella striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Ayman Safadi, parlando all’emittente pubblica “al-Mamlaka Tv”. “La guerra tra Israele e Hamas sta portando la regione sull’orlo del baratro”, ha detto. Al summit avrebbero dovuto partecipare, oltre al re Abdullah II, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden; il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi; e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Biden sta per decollare da Washington alla volta di Israele, e poi avrebbe dovuto volare ad Amman per partecipare alla riunione. Abbas, intanto, ha già annunciato in precedenza che non avrebbe partecipato, dovendo tornare a Ramallah a seguito della morte di centinaia di persone a seguito del bombardamento di un ospedale a Gaza City. Safadi ha specificato che il summit sarà posticipato. (Was)