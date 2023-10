Medio Oriente: Biden annulla tappa in Giordania dopo la cancellazione del summit su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato la tappa in Giordania del suo viaggio in Medio Oriente, dopo che le autorità di Amman hanno cancellato a loro volta il summit a quattro sulla guerra nella striscia di Gaza, a cui avrebbero dovuto partecipare anche il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo riferisce la Casa Bianca. Biden sta per decollare alla volta di Israele, e successivamente avrebbe dovuto recarsi ad Amman per partecipare alla riunione. (Was)