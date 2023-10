Venezuela: accordo governo-opposizione, elezioni entro fine 2024 con rispetto candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezioni presidenziali nel secondo semestre del 2024, con presenza di osservatori internazionali, aperte ai candidati che le parti sceglieranno in maniera "libera". Sono i punti principali dei due accordi che il governo del presidente Nicolas Maduro e i principali partiti dell'opposizione riuniti nella Piattaforma unitaria, hanno firmato a Bridgetown, capitale delle Barbados, riprendendo dopo poco meno di un anno il dialogo aperto nell'aprile 2021 a Città del Messico. Le parti "riconoscono e rispettano il diritto di ogni attore politico a selezionare il proprio candidato" presidenziale "in modo libero e nel rispetto dei meccanismi interni, rispettando quanto stabilito nella Costituzione e nella legge" recita il primo punto dell'accordo "politico". Un impegno che parrebbe rendere possibile alle opposizioni presentare uno dei candidati cui la giustizia amministrativa, con procedimento fortemente contestato, ha negato il diritto all'elettorato attivo. Un divieto, ancora formalmente non rimosso, che rileva soprattutto per Maria Corina Machado, grande favorita dai sondaggi. L'accordo stabilisce quindi una serie di "garanzie elettorali", tra cui la proposta di tenere le elezioni nel secondo semestre del 2024, l'apertura a missioni di osservatori internazionali dell'Unione Europea, del panel di esperti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione Interamericana degli Organismi internazionali e del Centro Carter. (Vec)