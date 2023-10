Medio Oriente: Biden fa le condoglianze dopo la distruzione di un ospedale a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita a seguito del bombardamento dell’ospedale Al-Ahli di Gaza City. Un portavoce della Casa Bianca ha ribadito che Biden posticiperà il suo viaggio in Giordania, dopo che le autorità di Amman hanno cancellato il summit a quattro a cui il presidente Usa avrebbe dovuto partecipare insieme al re Abdullah II e agli omologhi di Egitto e Autorità nazionale palestinese (Anp). “Il presidente è ansioso di potersi confrontare di persona con i tre leader, e si è impegnato a rimanere in contatto con ognuno di loro nei prossimi giorni”, ha aggiunto il portavoce. (Was)