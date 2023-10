Medio Oriente: distruzione ospedale a Gaza, Biden aggiornato sulla situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato dal suo staff in merito alla situazione in Medio Oriente, dopo che centinaia di persone hanno perso la vita a seguito del bombardamento dell’ospedale Al-Ahli di Gaza City. Lo ha riferito la Casa Bianca in una breve nota. Biden ha avuto una riunione con il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e ha sentito al telefono il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Ha anche avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e con il re di Giordania, Abdullah II. “Il presidente viene costantemente aggiornato”, ha concluso la Casa Bianca. (Was)