Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

- VARIE- Incontro dal titolo "Disagio sociale ed economia criminale" organizzato dal sindacato Silp Cgil di Roma e Lazio. Partecipano tra gli altri il segretario di Silp Cgil di Roma e Lazio, Antonio Patitucci, e il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. Hotel Quirinale, in via Nazionale 7 a Roma (ore 9-13)- Inaugurazione della mostra fotografica "Pink PP Portraits", promossa dall'Ospedale Isola Tiberina, in collaborazione con Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della casa di alta moda Valentino. In occasione dell'Ottobre Rosa, il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione, i ritratti fotografici hanno l'obiettivo di sensibilizzare quante più persone sul cancro al seno e sulla lotta contro la malattia. Roma, Ospedale Isola Tiberina (ore 19)- Incontro dal titolo “Parità di genere: perché la certificazione?”. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio di Frosinone-Latina, Giovanni Acampora il prefetto di Latina Maurizio Falco e il dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianluca Puliga. Sede pontina della Camera di commercio Frosinone Latina, in V.le Umberto I (ore 13:30) (Rer)