Medio Oriente: Michel, fare di tutto per evitare aumento tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve fare di tutto per evitare l'aumento delle tensioni nel Medio Oriente. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa a termine della riunione straordinaria del vertice europeo in videoconferenza svoltosi oggi. "Ci sono stati due obiettivi condivisi da tutti i leader stasera, l'impegno politico e diplomatico. Il primo a breve e medio termine, è quello di fare di tutto per evitare l'aumento delle tensioni nella regione", ha detto. "Sappiamo che un'escalation a livello regionale rappresenterebbe un pericolo enorme, ovviamente per la regione, ma anche per noi europei e per il mondo", ha aggiunto. "Soprattutto in questo momento, in cui è in corso la guerra della Russia in Ucraina, un vicino diretto dell'Ue nel continente europeo", ha proseguito. "Inoltre, coinvolgere gli Stati della regione significa anche fare la giusta analisi sulla situazione di paesi come il Libano, la Giordania, l'Egitto. Ma dobbiamo anche valutare la situazione per quei paesi che confinano direttamente con l'attuale area di conflitto", ha concluso. (Beb)