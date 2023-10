Medio Oriente: presidente Anp cancella incontro con Biden dopo attacco israeliano contro ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha cancellato il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a seguito dell’attacco aereo israeliano contro l’ospedale Al-Ahli di Gaza City. Lo hanno riferito fonti anonime alla “Cnn”, lo stesso giorno della partenza di Biden per Israele e poi in Giordania, dove avrebbe dovuto avere luogo il colloquio. Abbas è ripartito da Amman per tornare a Ramallah dopo l’attacco israeliano, e ha convocato una riunione di emergenza con la leadership palestinese. (Was)