Usa: Camera, domani seconda votazione per confermare Jim Jordan alla presidenza

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti terrà domani una seconda votazione in aula per confermare la nomina di Jim Jordan alla presidenza, dopo che il deputato repubblicano non è riuscito a raggiungere la soglia di 217 consensi al primo turno, questo pomeriggio. Lo ha annunciato lo stesso Jordan, selezionato dal suo partito per sostituire Kevin McCarthy dopo la sfiducia. La votazione è attualmente prevista per le 11 del mattino locali (le 17 in Italia) di domani. Inizialmente, lo staff di Jordan ha fatto sapere di stare lavorando per tentare di organizzare un secondo turno già nella giornata di oggi. (Was)