Lazio: da giunta ok piano rientro disavanzo da 170 milioni, no aumento tasse e biglietto Tpl (3)

- “Sono particolarmente soddisfatto dei provvedimenti approvati – spiega l’assessore Righini - perché siamo riusciti a tempo di record a varare una manovra per far fronte alla parifica della Corte dei conti, senza incidere sulla pelle dei cittadini. Abbiamo messo un primo tassello per il rispetto del ciclo di bilancio che ci porterà già dai primi di novembre ad affrontare la programmazione 24/26. Mi preme sottolineare che non è previsto nessun aumento della pressione fiscale, così come non sarà toccato il prezzo dei biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico. I tagli previsti, inoltre, non riguarderanno il comparto sanitario. Desidero ringraziare il presidente Rocca per la fiducia e i colleghi assessori per aver condiviso un percorso fatto di necessari sacrifici. Ma così come assicurato ai giudici della Corte è nostra intenzione proseguire sulla strada del risanamento economico così da limitare il più possibile i danni provocati alle casse della regione dalle gestioni precedenti", conclude l'assessore. (Rer)